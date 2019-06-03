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Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

23:56, 03.06.2019
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

К чиновникам, которые приобрели активы, чья стоимость превышает их законные доходы более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, предлагается применить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет, говорится в карточке документа из электронной системы Рады.

На сайте президента Украины указано, что документ был разработан совместно с национальными и иностранными экспертами.

Ранее администрация президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект о процедуре отстранения президента с поста — импичменте.

ОбществоВласть
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