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УНИКС проиграл «Химкам» и не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ

21:06, 29.05.2019
УНИКС проиграл «Химкам» и не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ
Фото: Максим Платонов

Казанский УНИКС на выезде уступил подмосковным «Химкам» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в Химках и завершилась со счетом 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24). Самым результативным игроком УНИКСа стал Рэймар Морган, набравший 27 очков.

Таким образом «Химки» выиграли серию со счетом 3-1 и вышли в финал турнира.

Предыдущий матч серии УНИКС также проиграл со счетом 91:64.

СпортБаскетбол Татарстан
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