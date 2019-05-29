УНИКС проиграл «Химкам» и не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС на выезде уступил подмосковным «Химкам» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Игра прошла в Химках и завершилась со счетом 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24). Самым результативным игроком УНИКСа стал Рэймар Морган, набравший 27 очков.
Таким образом «Химки» выиграли серию со счетом 3-1 и вышли в финал турнира.
Предыдущий матч серии УНИКС также проиграл со счетом 91:64.СпортБаскетбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым