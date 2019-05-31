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Крым готов оспаривать санкции в суде ЕС

11:57, 31.05.2019
Крым готов оспаривать санкции в суде ЕС
Фото: pixabay.com

В Крыму собираются начать рассматривать вопрос по отмене западных санкций в Европейском суде в Люксембурге, сообщает РБК.

Такое заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он отметил, что санкции в отношении Крыма и Севастополя противоречат декларации ООН о праве на развитие.

Напомним, ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработало санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

Как сообщается на сайте ведомства, меры планируется ввести против 28 научных и музейных учреждений. В министерстве назвали незаконным строительство транспортного перехода через Керченский пролив и трассы «Таврида».

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