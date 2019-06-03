Россия договорилась о компенсации в связи с поставками «грязной» нефти

Представители России пришли к взаимному пониманию со всеми контрагентами в вопросе о расчетах компенсации за поставки некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба».

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал, что пока речь шла именно о принципах расчета компенсации. Он отметил, что переговоры были продуктивными и важным резульатом стало согласие всех контрагентов.

«Мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята, конкретные суммы сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано», — приводит ТАСС слова чиновника.

Напомним, что проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. Отмечалось, что в ответ на претензии Белоруссии по поводу компенсации Москва может потребовать от Минска $1,5—2 млрд по делу о недоплаченных за нефтепродукты пошлинах.