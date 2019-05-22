Россия может потребовать от Белоруссии $1,5 млрд

Российские власти готовят новый аргумент в споре с белорусскими по поводу компенсации за «грязную» нефть. Прорабатывается возможность новых претензий по делу о недоплаченных за нефтепродукты пошлинах на $1,5—2 млрд.

Эта тема может быть поднята на ближайшей встрече премьер-министров двух стран, пишет «Коммерсант».

В 2012 году Белоруссия получала из России нефть беспошлинно. Однако соглашение предусматривало выплату экспортных пошлин за вывоз нефтепродуктов, выработанных из российского сырья. Было обнаружено, что значительная часть продукции была экспортирована под видом растворителей, которые данной пошлиной не облагались.

Ущерб российскому бюджету от недоплаченной пошлины оценивался в $1,5—2 млрд.

Эти претензии могут стать аргументом в переговорах о взыскании убытков с российской стороны за поставки нефти с хлорорганическими соединениями по нефтепроводу «Дружба», в результате чего пострадали белорусские НПЗ.