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Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

19:35, 03.06.2019
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу одержала победу над клубом «Чертаново» в контрольном матче.

Игра состоялась на базе национальной команды в Новогорске и завершилась со счетом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. В первом тайме отличились Артем Дзюба, Антон Миранчук и Александр Головин. Во второй половине игры по голу забили Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов.

Кроме того, во время первого тайма голкипер сборной Маринато Гилерме отразил пенальти.

Напомним, что на этой неделе российская команда проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино. Игра состоится 8 июня в Саранске.

СпортФутбол
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