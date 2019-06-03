Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу над клубом «Чертаново» в контрольном матче.

Игра состоялась на базе национальной команды в Новогорске и завершилась со счетом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. В первом тайме отличились Артем Дзюба, Антон Миранчук и Александр Головин. Во второй половине игры по голу забили Федор Смолов, Федор Чалов и Резиуан Мирзов.

Кроме того, во время первого тайма голкипер сборной Маринато Гилерме отразил пенальти.

Напомним, что на этой неделе российская команда проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино. Игра состоится 8 июня в Саранске.

