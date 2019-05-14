Сборная России сыграет с клубом ФНЛ «Чертаново»

Сборная России 3 июня в контрольном матче сыграет с клубом ФНЛ — «Чертаново» из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба РФС, ссылаясь на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

— После последнего тура чемпионата России мы дадим три дня выходных футболистам, чтобы они чуть-чуть дух перевели, 30-го [мая] собираемся в Новогорске, до шестого числа там будем тренироваться. Третьего числа у нас будет контрольный матч с «Чертаново», потому что 26-го будет последний матч, будет большой перерыв. Шестого числа улетим в Саранск, там проведем игру, переночуем и на следующий день полетим в Нижний Новгород. Насколько нам ясно, в одном и втором городе большой ажиотаж, ждем наших болельщиков, для которых мы эти игры делаем, — сказал Черчесов.

30 мая в Новогорске российские футболисты начнут подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (8 июня в Саранске) и Кипра (11 июня в Нижнем Новгороде).



Напомним, раннее «Реальное время» писало материал о футбольном клубе «Чертаново».