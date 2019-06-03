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Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

19:14, 03.06.2019
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей
Фото: sledcom.ru

Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей.

Его соучастник — управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, по ходатайству следствия также арестован судом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Коньков и Гришин, а также неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денег путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила около 700 млн рублей.

Напомним, что о задержании Павла Конькова стало известно 1 июня.

Происшествия
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