Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей.



Его соучастник — управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, по ходатайству следствия также арестован судом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



По версии следствия, Коньков и Гришин, а также неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денег путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила около 700 млн рублей.



Напомним, что о задержании Павла Конькова стало известно 1 июня.