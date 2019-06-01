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Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции

12:33, 01.06.2019
Бывшего губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции
Фото: ivoblduma.ru

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что
экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали по делу о коррупции, передает «РИА Новости».

Других подробностей Петренко не сообщила.

Информированный источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» на сумму в 750 млн рублей и других преступлениях.

Оперативная 31 группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте. По неподтвержденным данным, Коньков был допрошен следователями и сегодня будет перевезен в Москву.

Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 года. В октябре 2017-го он был досрочно освобожден от должности по собственному желанию.

Напомним, что в марте задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. В отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти». В конце марта Басманный суд Москвы отправил Ишаева под домашний арест.

Происшествия
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