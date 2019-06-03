В Башкирии задержали исполнительного директора «КилСтройИнвеста» по подозрению в хищении 2 млрд рублей

В Республике Башкортостан задержали 32-летнего исполнительного директора ООО «КилСтройИнвест» по подозрению в совершении хищения денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей.

Ранее в ходе следствия было установлено, что в период с 2013 по 2017 год руководство ООО «КилСтройИнвест» получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК «Миловский парк» в размере свыше 2 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.



14 мая 2019 года был задержан фактический руководитель ООО «КилСтройИнвест». Позже судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений.

