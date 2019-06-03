В Удмуртии до 1 сентября продлили запрет на разведение костров в лесах

В Удмуртии продлили запрет на разведение костров в лесах региона до 1 сентября. Соответствующее распоряжение подписал премьер республики Ярослав Семенов.

В документе, который размещен на сайте главы и правительства Удмуртии, сказано, что особый противопожарный режим в республике установлен со 2 июня по 1 сентября.

Напомним, что с 7 по 12 мая на всей территории Удмуртии был ограничен въезд в леса транспортных средств, а также установлен запрет на посещение лесов.

