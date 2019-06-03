Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $23 млрд

Совокупное состояние самых богатых россиян по итогам пяти месяцев этого года выросло на $22,7 млрд. Такие выводы следуют из рейтинга Bloomberg Bilionaires Index.

В топ-500 самых богатых людей мира входят 23 россиянина. Среди российских миллиардеров: основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон (состояние увеличилось на $3,22 млрд), владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин (стал богаче на $3,44 млрд), владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин (состояние стало больше на $1,40 млрд).

Напомним, ранее совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори выдвинулся в президенты Уругвая от консервативной Национальной партии.

