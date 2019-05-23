Новости общества

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева будет баллотироваться в президенты Уругвая

14:27, 23.05.2019
Зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева будет баллотироваться в президенты Уругвая
Фото: youtube.com

Совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори выдвинулся в президенты Уругвая от консервативной Национальной партии.

«Он (Рыболовлев) считает это личным делом зятя, не спонсирует и никаким другим образом не участвует в его предвыборной кампании», — цитирует источника «Интерфакс».

Выборы президента Уругвая пройдут в октябре 2019 года. Сначала Сартори надо будет участвовать в внутрипартийных праймериз, где ему предстоит выиграть пять конкурентов.

Хуан Сартори с 2015 года женат на Екатерине Рыболовлевой. У пары двое детей. Сейчас семья живет в Уругвае.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров