Зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева будет баллотироваться в президенты Уругвая

Совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори выдвинулся в президенты Уругвая от консервативной Национальной партии.

«Он (Рыболовлев) считает это личным делом зятя, не спонсирует и никаким другим образом не участвует в его предвыборной кампании», — цитирует источника «Интерфакс».

Выборы президента Уругвая пройдут в октябре 2019 года. Сначала Сартори надо будет участвовать в внутрипартийных праймериз, где ему предстоит выиграть пять конкурентов.

Хуан Сартори с 2015 года женат на Екатерине Рыболовлевой. У пары двое детей. Сейчас семья живет в Уругвае.