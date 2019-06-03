Рустам Минниханов подписал распоряжение о назначении Мерзакреева своим помощником
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о назначении Рустэма Мерзакреева помощником. Соответствующий документ размещен на официальном портале республики.
«Назначить Мерзакреева Рустэма Рауфовича помощником президента Республики Татарстан», — указано в распоряжении, которое датируется 3 июня.
С 2013 по 2019 год Мерзакреев занимал должность замминистра земельных и имущественных отношений РТ. До этого работал главным инженером, техническим и исполнительным директором ОАО «РКЦ «Земля».ОбществоВласть Татарстан
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