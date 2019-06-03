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Полиция в Чебоксарах проверит информацию о Якубовиче, который якобы проехал на внедорожнике по тротуару

14:00, 03.06.2019
Полиция в Чебоксарах проверит информацию о Якубовиче, который якобы проехал на внедорожнике по тротуару
Фото: скриншот видео youtube.com

Полиция в Чебоксарах проверит сообщения в СМИ о том, что телеведущий Леонид Якубович проехал на Lexus по тротуару, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что якобы на пути внедорожника Якубовича оказался автобус, который стоял поперек дороги. Поэтому он объехал его по тротуару, оставил машину на проезжей части и прошел к сцене.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что телеведущий Леонид Якубович проехался на автомобиле Lexus по тротуару в Чебоксарах.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на cheb.media, инцидент произошел в субботу. Якубович приехал в Чебоксары, чтобы принять участие в благотворительной акции ко Дню защиты детей.

ОбществоПроисшествия
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