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СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах и отказался извиняться

08:57, 03.06.2019
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах и отказался извиняться
Фото: ru.wikipedia.org

Телеведущий Леонид Якубович в Чебоксарах проехался на автомобиле Lexus по тротуару в Чебоксарах.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на cheb.media, инцидент произошел в субботу. Якубович приехал в Чебоксары, чтобы принять участие в благотворительной акции ко Дню защиты детей. Когда он добирался до места проведения на автомобиле на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице. В результате Якубович объехал его по тротуару, а затем оставил свою машину на проезжей части.

Сам Якубович опроверг URA.RU езду по тротуару, назвав подобные обвинения в его адрес «полнейшим бредом».

Происшествия
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