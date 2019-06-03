Систему tax free могут распространить по всей территории России

Министерство промышленности и торговли России собирается распространить систему tax free на всю территорию России.



«Рассчитываем что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота», — сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ретейла в Москве, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что за год работы системы tax free в России выдано более 100 тысяч чеков на 11 млрд рублей.

Пилотный проект системы tax free стартовал в России в апреле 2018 года. Чтобы получить компенсацию, иностранцу нужно купить в течение дня товаров на 10 тысяч рублей и оформить чек на них.