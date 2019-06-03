Никита Сошников стал игроком «Салавата Юлаева». В обмен СКА получил Владимира Ткачева

Уфимский «Салават Юлаев» и питерский СКА совершили обмен правами на нападающих. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба.



«Салават» получил права на Никиту Сошникова, который последние 4 года провел в Северной Америке и является игроком системы «Сент-Луиса». Сразу после обмена Сошников заключил контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В ответ СКА получил права на нападающего Владимира Ткачева, который раннее объявил о своем желании играть в НХЛ. В минувшем сезоне Ткачев провел за Уфу 70 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков при показателе полезности «+5».

