Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию о том, что Россия отзывает военных специалистов из республики.

Так он прокомментировал сообщение The Wall Street Journal, которое сообщало о значительном сокращении Москвой числа советников в Венесуэле.

Заемский отметил , что работа идет с соблюдением имеющихся обязательств и ни о каких сокращениях речи нет, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия планирует поставить Венесуэле сухпайки на 14 млн рублей.