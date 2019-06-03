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Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

10:23, 03.06.2019
Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Фото: mil.ru

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию о том, что Россия отзывает военных специалистов из республики.

Так он прокомментировал сообщение The Wall Street Journal, которое сообщало о значительном сокращении Москвой числа советников в Венесуэле.

Заемский отметил , что работа идет с соблюдением имеющихся обязательств и ни о каких сокращениях речи нет, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия планирует поставить Венесуэле сухпайки на 14 млн рублей.

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