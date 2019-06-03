Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию о том, что Россия отзывает военных специалистов из республики.
Так он прокомментировал сообщение The Wall Street Journal, которое сообщало о значительном сокращении Москвой числа советников в Венесуэле.
Заемский отметил , что работа идет с соблюдением имеющихся обязательств и ни о каких сокращениях речи нет, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Россия планирует поставить Венесуэле сухпайки на 14 млн рублей.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым