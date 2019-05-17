Россия планирует поставить Венесуэле сухпайки на 14 млн рублей

«Рособоронэкспорт» собирается оказать гуманитарную помощь правительству Венесуэлы в виде сухих пайков.

В аукционе на поставку сухих пайков смогут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Стоимость контракта составляет 14,3 млн рублей, одного пайка - 871,3 рублей.

Как передает «Гражданский контроль государственных закупок», паек, который заказал «Рособоронэкспорт» похож по составу на поставляемый силовым структурам. В среднем стоимость таких рационов питания при проведении аукционов у силовиков составляет 480 рублей.По требованию заказчика в состав пайка должны войти галеты, овощные консервы, чай, кофе, сахар, сливки, повидло, шоколад, мясные и мясорастительные консервы.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле могут увеличить число военных специалистов из России.