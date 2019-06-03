Новости общества

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России могут начать штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке

09:57, 03.06.2019
В России могут начать штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке
Фото: wikimedia.org

Росстандарт собирается ввести штрафы для производителей за нанесение ложного ГОСТа на упаковку.

Как сообщил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Алексей Абрамов, вопрос о штрафах прорабатывается вместе с Роспотребнадзором.

«Но мы считаем, что Росстандарт также должен обладать соответствующими полномочиями, и будем выходить с такой законодательной инициативой. Чтобы в кодексе об административных правонарушениях был записан и состав правонарушения, и компетенция Росстандарта по проверке продукции», — отметил Абрамов.

Ранее Абрамов заявил, что в России скоро отменят около 10 тыс. действующих советских ГОСТов.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров