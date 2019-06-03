В России могут начать штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке

Росстандарт собирается ввести штрафы для производителей за нанесение ложного ГОСТа на упаковку.

Как сообщил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Алексей Абрамов, вопрос о штрафах прорабатывается вместе с Роспотребнадзором.

«Но мы считаем, что Росстандарт также должен обладать соответствующими полномочиями, и будем выходить с такой законодательной инициативой. Чтобы в кодексе об административных правонарушениях был записан и состав правонарушения, и компетенция Росстандарта по проверке продукции», — отметил Абрамов.



Ранее Абрамов заявил, что в России скоро отменят около 10 тыс. действующих советских ГОСТов.