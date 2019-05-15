«Левада-центр»: большинство россиян готовы сортировать мусор

Большинство жителей России (66%) выразили готовность сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки. Данные приводит «Левада-центр».

Согласно результатам опроса, 16% респондентов уже практикуют раздельный сбор мусора, 50% россиян готовы к этому, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с домом.

29% отметили, что не готовы раздельно собирать мусор по причине отсутствия времени и места в квартире, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

Кроме того, 43% опрошенных заявили, что с начала «мусорной реформы» повысился тариф на вывоз мусора.

Опрос проведен в период с 21 по 27 марта среди 1 600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый третий россиянин удовлетворен арестом крупных чиновников.