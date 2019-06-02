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В Сети появилось видео наезда трактора на толпу журналистов в Ростовской области

20:28, 02.06.2019
В Сети появилось видео наезда трактора на толпу журналистов в Ростовской области
Фото: скриншот - youtube.com

Во время проведения гонок «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области трактор врезался в толпу журналистов. Видеозапись происшествия опубликована на Youtube.

На кадрах видно, как трактор съезжает с трассы и наезжает на толпу репортеров с камерами. Часть журналистов успевает разбежаться в разные стороны.

Предварительно, водитель трактора не справился с управлением. В результате ЧП пострадали только видеокамеры и экипировка журналистов, пишет «РГ».

Гонки «Бизон-Трек-Шоу» среди сельских механизаторов проводятся ежегодно в Ростовской области на четырехкилометровой трассе Ростов-Таганрог.

Напомним, ранее в Удмуртии во время гонок УАЗ въехал в толпу людей.

Происшествия
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