Кустурица посвятил песню Шойгу

Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Много раз в жизни я видел, как люди стреляют и людей убивают. Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня „Команданте“ посвящена моему другу Сергею Шойгу», — сказал он на русском языке.

Как отмечает «РИА Новости», Кустурица исполнил композицию на церемонии закрытия Армейских международных игр в сопровождении The no smoking orchestra.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала слова для песни российской певицы Кати Лель «Сполна».