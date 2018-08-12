Кустурица посвятил песню Шойгу
Сербский режиссер Эмир Кустурица посвятил песню министру обороны РФ Сергею Шойгу.
«Много раз в жизни я видел, как люди стреляют и людей убивают. Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают. Песня „Команданте“ посвящена моему другу Сергею Шойгу», — сказал он на русском языке.
Как отмечает «РИА Новости», Кустурица исполнил композицию на церемонии закрытия Армейских международных игр в сопровождении The no smoking orchestra.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала слова для песни российской певицы Кати Лель «Сполна».ОбществоКультура
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