Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.

Он скончался после продолжительной болезни. На днях ему исполнилось 60 лет, рассказали в республиканском Минкульте.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Рустэма Мидхатовича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — отметили в пресс-службе ведомства.

Рустэм Галеев работал в театрах Душанбе, Ставрополя, Нижнего Новгорода. Преподавал актерское мастерство на кафедре сольного пения УГИИ им. З. Исмагилова.

В Башкирском государственном театре оперы и балета поставил такие оперы, как «Салават Юлаев», «Пиковая дама», «Мадам Баттерфляй» и другие.

Напомним, ранее скончался российский режиссер Николай Тарханов.