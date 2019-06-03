В Татарстане ожидается дождь с грозой и до +25°С

Сегодня, 3 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь.

Утром и днем осадки продолжатся, местами с грозой и градом. Минимальные температуры воздуха ночью +10..+15°С, днем столбик термометра поднимется до +20..+25°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В регионе будет юго-западный ветер, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.