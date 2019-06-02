Миссия ООН назвала неоправданным применение силы косовской полицией

Миссия ООН в Косово (МООНК) заявила, что спецназ полиции непризнанного Косова «чрезмерно и неоправданно» применил силу 28 мая.



«Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания», — говорится в сообщении миссии.

В МООНК также заявили, что полиция Косова «не предоставила никаких конкретных доказательств» своей версии инцидента.

Кроме того, содержание и содержание в заключении двоих сотрудников МООНК нарушило их гарантированное право на дипломатическую неприкосновенность, передает ТАСС.



Напомним, что 28 мая косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова. При этом россиянину были причинены телесные повреждения. Следственный комитет России начал проверку по данному факту. Позже власти Косово объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата.

