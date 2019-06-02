МИД Украины попросил партнеров «давить» на Россию для освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам МИД дружественных стран с просьбой оказать давление на Россию, чтобы вернуть задержанных за нарушение границы в Керченском проливе моряков.

«Отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге»,— написал глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter.

Ранее МИД Украины подготовил ноту для российского внешнеполитического ведомства, в которой запросил информацию о времени и месте возвращения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.



Напомним, что в ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе три военных корабля Украины, на которых находились 24 военнослужащих. Их обвиняют в попытке незаконного пересечения границы по предварительному сговору.

