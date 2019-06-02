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Происшествия

В сирийской Ракке десять человек погибли при подрыве автомобиля

06:23, 02.06.2019
В сирийской Ракке десять человек погибли при подрыве автомобиля
Фото: ru.wikipedia.org / Zeledi

Десять человек стали жертвами подрыва автомобиля в сирийском городе Ракка.

Как сообщает газета An-Nahar, при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли пять мирных жителей и пять военных.

Ракка в настоящий момент контролируется арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF), сотрудничающих с международной коалицией во главе с США.

Ранее в Сирии в результате атаки сил международной коалиции под руководством США погибли 20 мирных жителей. Авиаудары были нанесены по территории рынка города Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Происшествия
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