В Сирии 20 человек погибли в результате удара коалиции

В Сирии в результате атаки сил международной коалиции под руководством США погибли 20 мирных жителей.

По данным источника агентства SANA, авиаудары были нанесены по территории рынка города Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.



Ранее сообщалось, что в Сирии при взрыве погибли 11 человек, шестеро из которых были бойцами «ЧВК Вагнера»». Остальные пятеро были сирийскими военнослужащими.

Взрыв произошел 4 ноября в здании у трассы Дамаск — Дейр-эз-Зор. В нем размещается одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии, усиленное российскими военными советниками.

