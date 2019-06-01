В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата Заксобрания
В Ростове-на-Дону был убит помощник депутата регионального Заксобрания от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 мая. По предварительной информации, Бакланов был застрелен в ходе конфликта со своим знакомым, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сам Бессонов подтвердил агентству данный факт без каких-либо подробностей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Напомним, ранее в Москве похитили фигуранта дела об убийстве экс‐депутата Госдумы Вороненкова.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым