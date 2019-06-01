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В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата Заксобрания

18:26, 01.06.2019
В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата Заксобрания
Фото: pixabay.com

В Ростове-на-Дону был убит помощник депутата регионального Заксобрания от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 мая. По предварительной информации, Бакланов был застрелен в ходе конфликта со своим знакомым, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сам Бессонов подтвердил агентству данный факт без каких-либо подробностей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Подозреваемый в совершении убийства задержан.

Напомним, ранее в Москве похитили фигуранта дела об убийстве экс‐депутата Госдумы Вороненкова.

Происшествия
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