Экс-игрок сборной Испании по футболу Рейес погиб в ДТП

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате автокатастрофы в субботу, 1 июня. Об этом сообщается на странице в Twitter клуба «Севилья».

На эмблеме команды в соцсети помещена черная траурная перевязь. Каких-либо подробностей аварии не уточняется.

«В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2019

Стоит отметить, что именно в «Севилье» Рейес начинал свою футбольную карьеру в 1994 году. Выступал за такие команды, как «Арсенал», «Бенфика», «Реал Мадрид», был игроком сборной Испании. Последний клуб футболиста — «Эстремадура».

Напомним, ранее футболист сборной Чехии погиб в аварии в Турции.