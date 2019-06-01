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Экс-игрок сборной Испании по футболу Рейес погиб в ДТП

14:54, 01.06.2019
Экс-игрок сборной Испании по футболу Рейес погиб в ДТП
Фото: скриншот - youtube.com

Испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в результате автокатастрофы в субботу, 1 июня. Об этом сообщается на странице в Twitter клуба «Севилья».

На эмблеме команды в соцсети помещена черная траурная перевязь. Каких-либо подробностей аварии не уточняется.

«В ДТП погиб наш любимый игрок команды Хосе Антонио Рейес. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что именно в «Севилье» Рейес начинал свою футбольную карьеру в 1994 году. Выступал за такие команды, как «Арсенал», «Бенфика», «Реал Мадрид», был игроком сборной Испании. Последний клуб футболиста — «Эстремадура».

Напомним, ранее футболист сборной Чехии погиб в аварии в Турции.

СпортФутболПроисшествия
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