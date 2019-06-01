РЭО предложил ввести налоговый вычет за переработку производителями упаковки своей продукции

Российский экологический оператор (РЭО) предложит главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину ввести налоговый вычет для производителей товаров, которые будут организовывать переработку упаковки своей продукции. Об этом сообщил заместитель гендиректора оператора Вячеслав Духин.



По его словам, в настоящее время эта идея прорабатывается, но уже есть концепция, которая будет представлена главе Минприроды РФ.

Вячеслав Духин также рассказал, что следует прийти к стандартизации упаковки, что «позволит принимать упаковку как вторичный продукт и возвращать ее производителю».

Кроме того, в РЭО предлагают стимулировать производителей отказываться от многослойной упаковки в пользу простой, передает ТАСС.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной посуды.

