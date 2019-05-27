В России может снова появиться возможность сдавать бутылки

В России пилотные проекты по сдаче бутылок могут появиться уже в этом году, сообщают «Известия».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной посуды. Обязательный прием тары предложили ввести представители «Справедливой России». Они утверждают, что ретейлеры должны платить населению по 5—7 рублей за пустую бутылку.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство жителей России (66%) выразили готовность сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки. Данные приводит «Левада-центр».

Согласно результатам опроса, 16% респондентов уже практикуют раздельный сбор мусора, 50% россиян готовы к этому, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с домом.

