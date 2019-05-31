Песков сравнил действия США со временами Дикого Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что производители газа из США вместо конкуренции с газопроводом «Северный поток — 2» предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада».

«Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30 процентов дороже российского газа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2», в интервью программе SophieCo на RT.

По словам Пескова, что «Северный поток — 2» является масштабным международным проектом, который реализуется «в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа».

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США выступают против строительства «Северного потока — 2», пытаясь таким образом навязать Европе свой «неконкурентоспособный» газ. Позже посол США пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в «Северном потоке — 2».