Лисин описал госрегулирование бизнеса анекдотом про кур

Глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин рассказал анекдот в ответ на то, как вести бизнес в условиях частоменяющегося государственного регулирования.

«Приходит к фермеру, производящему кур, Россельхознадзор и спрашивает: — Чем ты кормишь кур? — Зерном, отвечает фермер. — Ты с ума сошел, — восклицает сотрудник Россельхознадзора. — У нас же есть программа по наращиванию экспорта зерна, нам его не хватает, а ты тратишь зерно, да ещё и качественное, на кур. И выписал Россельхознадзор фермеру штраф», — цитируют Лисина «Ведомости».

По его словам, через три месяца приходит к тому же фермеру санитарный надзор и спрашивает, чем он кормит своих кур.

«Беру у ресторанов отходы, — отвечает фермер. Санитарный надзор пришёл в возмущение. — Такие отходы невозможно проверить, а ты ими кормишь кур, которыми потом питаются люди, — воскликнул чиновник и выписал фермеру штраф. Прошло ещё три месяца. Приходит к фермеру Росприроднадзор. Видит — всюду валяются пакеты, банки, бумажки. — Ты чем же кур кормишь, ужасается Росприроднадзор. — Я здесь ни при чем, отвечает фермер: я выдаю курам по 100 рублей, они сами себе еду покупают», — заключил Лисин.

Лисин известен своими анекдотами. Ранее он рассказал анекдот в ответ на просьбу прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять у металлургических и химических компаний «сверхдоходы».