Эстония впервые с 2013 года примет участие в Петербургском экономическом форуме

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году.

Последний раз представители этой страны участвовали в ПМЭФ в 2014 году.

Россия пригласила Эстонию на форум в феврале, передает эстонское издание Majandus.

Ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ-2019 пройдет 6—8 июня.