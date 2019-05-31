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Эстония впервые с 2013 года примет участие в Петербургском экономическом форуме

20:25, 31.05.2019
Эстония впервые с 2013 года примет участие в Петербургском экономическом форуме
Фото: flickr.com

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году.

Последний раз представители этой страны участвовали в ПМЭФ в 2014 году.

Россия пригласила Эстонию на форум в феврале, передает эстонское издание Majandus.

Ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ-2019 пройдет 6—8 июня.

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