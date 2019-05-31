Ущерб от АЧС в России оценили более чем в миллиард рублей

По итогам 2018 года, прямой ущерб от распространения африканской чумы свиней (АЧС) составил в экономике России 1,14 млрд рублей. Об этом говорится в проекте Национального доклада о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского хозяйства.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 56 очагов АЧС в 18 субъектах РФ, пишет «РИА Новости».

В докладе отмечается, что в этом году вновь стоит ожидать новых вспышек АЧС. Они могут проявиться в субъектах РФ с наибольшей плотностью свинопоголовья, граничащих с уже неблагополучными регионами и странами. В целом риск распространения заболевания в России оценивается как «высокий».

Напомним, в августе 2018 года в Татарстане и еще в шести регионах России — Мурманской, Тульской, Свердловской, Липецкой и Воронежской областях — нашли свинину, зараженную вирусом африканской чумы.

Небезопасная для человеческого здоровья продукция была привезена с калининградских мясоперерабатывающих предприятий.