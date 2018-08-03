В Татарстане и еще 5 регионах России обнаружили свинину с вирусом африканской чумы

Свинину, зараженную вирусом африканской чумы, обнаружили в Татарстане и еще в шести регионах России — Мурманской, Тульской, Свердловской, Липецкой и Воронежской областях.



Небезопасная для человеческого здоровья продукция была привезена с калининградских мясоперерабатывающих предприятий, сообщает «Версия» со ссылкой на Россельхознадзор.

На данный момент Россельхознадзор уже проинформировал ветслужбы упомянутых регионов, которые призваны заняться более тщательным контролем в связи с оборотом небезопасного мяса.

Ранее в селе Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней.