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В Татарстане и еще 5 регионах России обнаружили свинину с вирусом африканской чумы

20:23, 03.08.2018
В Татарстане и еще 5 регионах России обнаружили свинину с вирусом африканской чумы
Фото: commons.wikimedia.org / Guido Gerding

Свинину, зараженную вирусом африканской чумы, обнаружили в Татарстане и еще в шести регионах России — Мурманской, Тульской, Свердловской, Липецкой и Воронежской областях.

Небезопасная для человеческого здоровья продукция была привезена с калининградских мясоперерабатывающих предприятий, сообщает «Версия» со ссылкой на Россельхознадзор.

На данный момент Россельхознадзор уже проинформировал ветслужбы упомянутых регионов, которые призваны заняться более тщательным контролем в связи с оборотом небезопасного мяса.

Ранее в селе Нижегородской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней.

ОбществоВласть Татарстан
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