В аварии с автобусом в Уфе пострадали пять человек

В Уфе в результате ДТП с участием автобуса пострадали пять человек.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.



По предварительным данным, автобус маршрута №272 совершил наезд на столб. В результате из 15 пассажиров пятеро обратились в больницу. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Уфе произошло столкновение автобуса НЕФАЗ, микроавтобуса и грузо-пассажирской Газели. Пострадали пять человек.