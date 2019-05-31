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В аварии с автобусом в Уфе пострадали пять человек

18:52, 31.05.2019
В аварии с автобусом в Уфе пострадали пять человек
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе в результате ДТП с участием автобуса пострадали пять человек.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительным данным, автобус маршрута №272 совершил наезд на столб. В результате из 15 пассажиров пятеро обратились в больницу. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Уфе произошло столкновение автобуса НЕФАЗ, микроавтобуса и грузо-пассажирской Газели. Пострадали пять человек.

Происшествия Башкортостан
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