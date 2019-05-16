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В ГИБДД Башкирии озвучили предварительную причину массового ДТП в Уфе

10:15, 16.05.2019
В ГИБДД Башкирии озвучили предварительную причину массового ДТП в Уфе
Фото: instagram.com/gibdd_rb

Сегодня около 8 часов утра в Уфе на проспекте Октября, на остановке общественного транспорта «Театр кукол», произошла авария, сообщает ГИБДД Башкирии в официальном аккаунте Instagram.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Газели» столкнулся с попутным пассажирским автобусом Ford Transit. Сила удара была такова, что Ford отбросило на «НЕФАЗ». В результате аварии госпитализировали водителя «Газели». Пять пассажиров Ford Transit доставили в больницу для осмотра. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали 8 человек.

Происшествия Башкортостан
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