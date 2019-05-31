Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил главу Госпогранслужбы страны Петра Цигикала.



«Освободить Цигикала Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины», — говорится в тексте указа.



Другим указом генерал армии Цигикал освобожден от военной службы в запас с правом ношения военной формы.



Также президент Украины утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны страны. Председателем организации назначен сам Зеленский, его первым заместителем стал начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Иван Баканов.

Кроме того, в новый состав совета вошли сотрудники администрации президента Андрей Богдан, Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также секретарь СНБО Александр Данилюк, министр финансов Оксана Маркарова и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Ранее Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.

