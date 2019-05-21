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Временная администрация НАСКО не получила доступа к документам и обратилась к правоохранителям

12:52, 21.05.2019
Временная администрация НАСКО не получила доступа к документам и обратилась к правоохранителям
Фото: nasko.ru

Временная администрация АО «Национальная страховая компания Татарстан» (НАСКО) обратилась к правоохранительным органам после того, как не смогла получить доступ к необходимым документам и данным.

В пресс-релизе Банка России сказано, что администрации также не удалось найти и изъять все бланки ОСАГО, из-за чего они признаются утраченными. Действие доверенностей, ранее выданных НАСКО, прекращено.

Ранее Центробанк отозвал часть лицензий у НАСКО. В страховой компании заявили, что отзыв лицензий не связан с неплатежеспособностью.

Накануне Российский союз автостраховщиков признал недействительными полисы ОСАГО, которые были оформлены НАСКО. Речь идет об обычных и электронных договорах, заключенных с 15 мая.

БизнесУслуги Татарстан
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