Online-конференция с Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимуром Нагумановым

31 мая в 14.00 в прямом эфире на вопросы читателей «Реального времени» ответит Тимур Нагуманов — Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.
В рамках видеоинтервью поговорим о новом проекте по управлению деловым климатом в муниципальных районах Татарстана и других актуальных деловых темах.
Основные тезисы:
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