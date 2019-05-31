Online-конференция с Уполномоченным при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимуром Нагумановым

31 мая в 14.00 в прямом эфире на вопросы читателей «Реального времени» ответит Тимур Нагуманов — Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

В рамках видеоинтервью поговорим о новом проекте по управлению деловым климатом в муниципальных районах Татарстана и других актуальных деловых темах.

Основные тезисы:

Проблемы взаимодействия бизнеса и власти

Управление деловым климатом в районах Татарстана

Стимулирование предпринимательской инициативы

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