Арбитраж Татарстана отказался взыскивать с экс-руководителя ООО «Дорстрой Казань» 340 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана отказал конкурсному управляющему ООО «Дорстрой Казань» в привлечении к субсидиарной ответственности экс-главы компании Артема Сазоненко. Управляющий требовал взыскать с него 340,2 млн рублей.

Решение было вынесено 27 мая, следует из документа, опубликованного в реестре сведений о банкротстве. Отмечается, что заявитель может обжаловать определение.

Напомним, что компания была признана банкротом в октябре 2015 года.

Согласно открытым данным, ООО «Дорстрой Казань» было зарегистрировано в 2009 году. Его уставный капитал составлял 100,5 млн рублей. В качестве основного вида деятельности указано «Производство нефтепродуктов». Владельцем 99% указана Фания Чунина, еще 1% принадлежит Артему Сазоненко.