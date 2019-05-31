KFC изучает возможность использования «мяса для веганов»

KFC обсуждает возможность включения в меню «искусственного» мяса курицы. Для этого проводятся встречи с потенциальными поставщиками.

Президент сети ресторанов быстрого питания Кевин Хокман считает, что на сегодня интерес к «фальшивой» курице еще не слишком высок. При этом он подчеркнул, что компания внимательно следит за рынком «альтернативного мяса» на растительной основе.

«Мы определенно смотрим на это серьезно и встречаемся с крупными поставщиками альтернативных белков, чтобы понять этот рынок и проследить куда он движется», — приводит его слова CNN.

По данным исследовательской компании Euromonitor International, к 2023 году розничный рынок заменителей мяса в США может вырасти с $1,4 до 2,5 млрд, а общемировой достигнет $23 млрд.

Издание отмечает, что Burger King уже стал предлагать клиентам «растительное» мясо. Веганские бургеры также делают Bareburger, White Castle и Carl's Jr. Продукцию из растительного белка используют и другие сети.

Главными поставщиками альтернативного мяса в США считаются Beyond Meat и Impossible Foods.

Напомним, что в марте крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум «ВТБ Капитал», Marathon Group, арабского фонда Al Nahdha Investment и других инвесторов. Этому консорциуму принадлежит четверть ресторанов бренда в стране.

