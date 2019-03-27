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Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

07:59, 27.03.2019
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
Фото: commons.wikimedia.org

Новым крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум «ВТБ Капитал», Marathon Group, арабского фонда Al Nahdha Investment и других инвесторов.

Группа инвесторов стали владельцами 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс». Теперь консорциуму принадлежит почти 25% всех ресторанов сети в стране.

Сделка по продаже «Интернэшнл Ресторант Брэндс» была закрыта 31 октября 2018 года, уточнила представитель Yum! Brands Ирина Гущина. В сделку вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands.

Детали сделки не раскрываются. По словам управляющего партнера Falcon Advisers Игоря Кованова, актив мог обойтись консорциуму в €126–156 млн, передает РБК.

Ранее «Реальное время» писало о планах KFC открыть в Казани кафе по стандартам «халяль».

Бизнес
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