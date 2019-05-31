Песошин обратился к муниципалитетам с просьбой устранить нарушения прошедшего отопительного периода

В Татарстане подготовка к прошедшему отопительному сезону прошла в установленные сроки, но в некоторых муниципалитетах были проблемы с получением паспорта готовности, сообщает ИА «Татар-информ».

Среди них — Казань и Набережные Челны. Такие данные озвучил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Совещание под председательством президента республики Рустама Минниханова было посвящено итогам работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса. Замечания Ростехнадзора были устранены только в Нурлатском районе. В остальных случаях идет работа над выполнением предписаний.

Напомним, объем работ, запланированный на подготовку Набережных Челнов к отопительному сезону, превышает 1 млрд 958 млн рублей.

