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Власти России планируют распространить акцизы на кальяны

14:03, 29.05.2019
Власти России планируют распространить акцизы на кальяны
Фото: pixabay.com

Власти России выступили с предложением включить кальян в перечень подакцизных товаров.

На заседании правительства РФ было принято дополнение, согласно которому действия акцизов будут распространяться не только на одноразовые средства доставки никотина, передает «Интерфакс».

Отмечается, что помимо кальянов акцизами будут облагаться также и многоразовые устройства для курения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии депутаты рассмотрят законопроект о запрете продажи вейпов и кальянов подросткам.

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