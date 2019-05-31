Российский телекоммуникационный спутник «Ямал-601» вышел на орбиту
На геостационарную орбиту успешно выведен новый российский телекоммуникационный спутник «Ямал-601».
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с площадки космодрома «Байконур» вечером в четверг, 30 мая. Запуск произошел без неполадок, аппарат принят на управление заказчиком, уточнили в «Роскомосе».
Проект «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке и отработать 15 лет.
Планируется, что спутник покроет значительную часть России, а также Европы, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Напомним, первый в этом году старт с космодрома «Восточный» запланировали на 5 июля.ТехнологииТелекоммуникации
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